新丁上位！祖雲達斯讓得起羅馬

意甲傳統大戰，祖雲達斯主場硬撼羅馬。「老婦人」今季毋須兼顧歐洲賽下，表現極度穩定，連場報捷信心爆棚，羅馬遇強即屈，祖雲達斯讓平半，一於撐上盤。（Now 638周日凌晨3時45分直播）

祖記因上季「假帳門」被扣分，而無緣今季歐洲賽，反而因禍得福，專注打國內賽事，表現非常穩定，開咧後17場聯賽獲12勝4和僅1敗排次席，落後榜首國際米蘭4分，仍有機會爭冠。主帥阿里基擅於限米煮限飯，大膽提拔安達亞甘比亞素、加迪、基倫耶迪斯等新丁，後者更在上輪贏費辛隆尼之役攻入靚波，被喻為「新迪比亞路」。除此之外，阿里基為贏波唔理好醜，領先下龜縮保勝局已成常態，祖記12場勝仗中，有8場係煲魚生粥僅僅熟贏1粒，而不斷勝利亦為佢哋累積信心，唔講得笑。

雖然羅馬今季表現唔曳，箭頭盧卡古亦交足貨，今季聯賽已入8粒，但好拍檔保羅戴巴拿經常受傷，對進攻有一定影響，現時已經落後祖記達12分，睇嚟目標都只係爭前4嘅下屆歐聯入場券。而且「雌狼」遇強例腳軟，今季曾先後不敵米蘭雙雄，加上客場演出打折扣，8次聯賽作客只得2勝2和4負，造訪近7場聯賽主場6勝1和嘅「老婦人」，相信凶多吉少。

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