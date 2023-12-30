陳衍婷職業拳第3勝！「狠起嚟，女仔絕唔輸畀男仔」

香港女拳手陳衍婷再奪金腰帶，狂爆志氣Bite！日前於WBC世界拳擊理事會亞洲洲際輕蠅量級決戰中，擊敗泰國女拳手Peeyaluk，僅僅三個月橫掃三條金腰帶，原來為挑戰這場錦標，她特意邀得曹星如前教練、菲律賓名師Mr. Jaro進行特訓，終憑無窮鬥志及努力達成目標。

32歲的陳衍婷由今年7月轉戰職業賽，戰績亮麗，已先後奪得泰國職業拳擊協會（PAT International）輕蠅量級冠軍，及香港拳擊總會女子組48公斤級別冠軍，來到本月28日舉行的WBC亞洲洲際賽，她賽前一個月跟隨來自菲律賓的名師Mr. Jaro，每日進行體能訓練、力量訓練、拳擊技巧及對打練習。陳衍婷說：「好開心可以邀請Mr. Jaro幫我特訓，佢教咗好多個世界冠軍出嚟，我嘅目標係成為下一個世界冠軍！」

她表示為了WBC十會合的賽事，所有訓練的強度比以前更高，「絕對唔會因為我係女仔，訓練強度就減弱，而係同其他男性職業拳手一樣，仲要同佢哋對打。剛剛開始嗰陣真係有啲唔適應，但係我對拳擊嘅熱愛同堅持唔會比男仔弱，狠起嚟，女仔絕對唔會輸畀男仔！」

最終，陳衍婷成功贏得金腰帶成WBC亞洲洲際女拳王，為自己的拳擊事業再次立下里程碑。賽後，她興奮指是次是「越級挑戰」，對手Peeyaluk有豐富的比賽經驗，陳衍婷說：「佢喺泰國排頭三甲，業餘加埋職業賽打咗過百場，我只係有十幾場業餘連勝同三場職業連勝紀錄。雖然係咁，我充份嘅備戰訓練加上有教練提供戰術，令我成功取得呢條金腰帶。呢次比賽真係最難打嘅一場，好多謝教練同成個團隊一直喺背後支持我，我先可以走進職業世界擂台。」至於明年目標，不敗拳后期望再奪三條腰帶的頭銜，她又謂：「拳擊唔止係男性主導，女仔都可以打出國際擂台！」