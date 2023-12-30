11月份「最佳撲救」：深水埗李溢晉

深水埗門將李溢晉憑11月1日，於「高級組銀牌」對標準流浪的精彩撲救，當選【聚大金鳳特約】11月份「最佳撲救」。李溢晉認為獲獎是對其表現的一大肯定，希望繼續為球隊貢獻好表現。

今季深水埗於盃賽的表現值得肯定，11初在「高級組銀牌」8強戰面對上屆4強分子標準流浪，90分鐘更一度與對手打成3比3，去到加時才被對手攻入奠勝入球。比賽中有神勇表現的李溢晉，就試過救出馬相訓的頭鎚攻門，這位深水埗門將還記得當時緊湊戰況：「流浪罰球攻勢係好有威脅，所以當時我都好集中，救到嗰球自己信心都大咗，最尾輸咗都冇辦法，但就叫盡咗力。」

今季重返職業賽場的李溢晉，靠穩定表現，已逐漸坐正深水埗正選門將位置，他承認過程並不簡單：「始終冇踢兩季職業聯賽，上番嚟最初都好擔心自己表現，好彩之前有跟傑志跟操保持狀態，現時靠表現贏到正選位，都希望可以繼續保持，幫球隊踢好啲之餘，都想衝擊代表隊資格。」深水埗仍在「足總盃」高歌猛進，其中8強對冠忠南區互射12碼期間，李溢晉再次作出關鍵撲救，就成功球隊晉級功臣：「我哋『足總盃』入咗4強，睇下可否再創好成績。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳撲救

8月．伍瑋謙（冠忠南區）

9月．雲天樂（香港U23）

10月．麥梓軒（晉峰）

11月．李溢晉(深水埗)