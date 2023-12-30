11月份「最佳金球」：港會里奧

港會前鋒里奧憑11月26日對東方的「賽馬會菁英盃」A組賽事中，遠距離笠入空門的入球，成為【聚大金鳳特約】11月份「最佳金球」得主。他對於能夠獲獎感到驚喜，盼望球隊表現逐步改善，在聯賽進佔較高排名。

里奧於該仗開賽僅5分鐘，就把握東方門將鍾凱文衝出禁區邊解圍不遠，扣過1名對手後便笠射得手，助球隊先開紀錄兼取得本季首個入球。雖然港會最終以1比4落敗，但他至今回憶入球過程仍津津樂道，坦言對自己獲獎感到意外：「入波嗰刻已經感覺到呢球應該幾精彩，但上個月有球波都好靚，所以冇諗過自己會攞到，好開心咁多球迷投票畀我，等我可以攞到獎，之後可能會請朋友食飯，好好慶祝！」

港會去季表現標青，自然令球迷期望有所提高，里奧期望球隊下半季表現會有改善，可以爭取到更多分數，提升聯賽排名：「我覺得球隊表現Keep住有進步，而且嚟緊有唔少比賽都好關鍵，希望下半季可以贏多幾場，喺聯賽排番前啲。」

【聚大金鳳特約】：每月最佳金球

8月‧劉智樂（標準流浪）

9月‧查理史葛（傑志）

10月‧陳傲軒(冠忠南區)

11月‧里奧（港會）