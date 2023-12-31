曼聯輸波告別2023　單年輸21場狂寫恥辱紀錄

曼聯嘅「黑色2023年」以輸波完結，周日(31日)凌晨進行今年最後一輪聯賽，作客1比2輸畀諾定咸森林，上仗反勝維拉嘅氣焰再被極速撲滅。曼聯又輸波後狂寫多項恥辱紀錄，單年度狂輸21場更加係球會超過半世紀最差成績，一代霸主搞成咁令人唏噓。

曼聯每次踢出翻身仗畀球迷希望後，往往極速「回復自我」，今仗上半場大踢悶戰，頭45分鐘只得1次埋門。攻勢較多嘅森林64分鐘開紀錄，杜明基斯禁區內無人看管下輕鬆射入。曼聯78分鐘靠森林門將犯錯，阿歷真度加拿祖助攻拉舒福特建功追平，可惜4分鐘後被森林反擊失守，基比斯韋特禁區頂熨入，曼聯慘輸1比2。

2023年埋單，曼聯各項賽事狂輸21場，係球隊自1972年(輸25場)之後輸波最多嘅1年，單係呢個12月就輸咗5場，係曼聯近90年輸波最多嘅12月。另外，曼聯今季20場聯賽輸咗9場，亦係89/90球季後最差成績，20場入22球嘅攻擊力又係曼聯英超史上同期最差。

曼聯領隊坦哈格賽後被問到今年失敗原因，佢就歸咎於傷兵問題：「傷患。曼聯有其他問題，但最主要係傷患問題影響，1月份我哋會有好多主力回歸，到時球隊水平就會提高。」據報利辛度馬天尼斯、美臣蒙特、卡斯米路同哈利馬古利等傷兵都會喺1月份復出。