艾蘭加完勝安東尼　一個舉動辣㷫全球曼迷！

曼聯領隊坦哈格買人嘅眼光，連老闆拉特克利夫都提出質疑，「代表作」非用8,600萬鎊(約8.56億港元)收購安東尼馬菲奧斯莫屬，間接被安東尼逼走嘅青訓新星艾蘭加，喺周日(31日)森林贏曼聯2比1一戰，倒戈交出致勝助攻，今季第6次助攻多過曼聯成條鋒線總和；艾蘭加尾段更做出一個爭議動作寸爆曼聯！

曼聯青訓出身嘅艾蘭加，季前被1,500萬鎊(約1.5億港元)賤價賣去森林，呢位21歲瑞典國腳愈踢愈好，今季英超已有4個入波同6次助攻，相反坦哈格愛將安東尼仍然係0入球、0助攻。Opta數據顯示，安東尼喺英超已經歷1,417分鐘入球荒，期間48次攻門都入唔到波，今仗近乎隱形嘅佢喺54分鐘被換走，主場森林球迷更高唱「啲錢倒落鹹水海」諷刺。

相反，艾蘭加倒戈交出致勝助攻後，87分鐘被換離場嗰陣春風得意，笑住向球迷指住胸口嘅森林隊徽，明顯向曼聯示威。大批曼聯迷紛紛喺網上留言炮轟：「艾蘭加點解要咁做？忘恩負義」、「如果佢入波肯定會瘋狂慶祝」、「曼聯嘅叛徒」......