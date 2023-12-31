甲一免費直播連場　漢友VS晉裕鍊盡爭前六

甲一男籃聯賽將進入搶位大激鬥！2024年第一周共有3個賽日，每仗勝負關乎常規賽最後排名，形勢十分緊張。以下3仗頭場話題戰，on.cc東網及港台電視32將同步直播，而每場大戰左右大局，實在有非看不可的理由！

本周免費直播賽程

1月2日(二) 7:00pm 建龍飛馬VS南華

1月3日(三) 7:00pm 漢友VS晉裕

1月5日(五) 7:00pm 晉裕VS永倫

收看東網直播非常簡便，請於直播時段按下列鏈結即可：

經過聖誕假期，各路勁旅養精蓄銳為餘下賽事全力一併。1月2日晚上7時由建龍飛馬VS南華，「紅軍」目前以8戰5勝（13分）位列第3，但打多一場，來仗面對建龍飛馬如無意外可全取2分。至於翌日（3日）漢友對晉裕一仗則直接影響前6形勢，皆因兩隊戰績同樣是7戰3勝4負（10分），誰能贏得來仗將大大提升躋身附加賽的機會，預料火併程度將異常激烈。事實上，今年升班的晉裕於1月5日（周五）還要再上場挑戰永倫，若爆冷同樣能改動前列形勢，因此各隊將鬥至最後關頭，以闖入附加賽搏取爭標機會。

甲一男籃聯賽形勢

球隊 賽 勝 負 積分 (餘下對賽球隊)

香港東方 8 8 0 16 (滿貫)

滿貫 7 7 0 14 (康仁福建、香港東方)

南華 8 5 3 13 (建龍飛馬)

永倫 7 5 2 12 (崇德飛鷹、晉裕)

康仁福建 7 4 3 11 (滿貫、漢友)

漢友 7 3 4 10 (康仁福建、晉裕)

晉裕 7 3 4 10 (漢友、永倫)

南青 9 1 8 10

建龍飛馬 8 1 7 9 (南華)

崇德飛鷹 8 1 7 9 (永倫)

註:

截至12月21日

贏波獲2分，落敗獲1分

常規賽前6名晉級，前2名直接入季後賽4強，第3至6名進行附加賽爭逐餘下兩個4強席位