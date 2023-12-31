香港隊　元旦日閉門對中國　安帥：安永佳「肥彭」好弗

正在阿聯酋阿布札比集訓，以備戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，元旦日（1日）將出戰國際A級友誼賽，面對世界排名79位的中國隊。主教練莊恩安達臣賽前提到陣中兩名射手安永佳、史提芬彭利拿狀態出色，又指今場賽果並非最重要，反而盼球隊展示出訓練成果。（下周一晚上9時30分閉門作賽）

港隊上周三出發前往阿聯酋作海外集訓，經過連日多課操練，下周一將會與中國隊閉門「拍跳」。主教練莊恩安達臣賽前受訪時指，部分球員因時差關係，狀態未完全恢復，惟他卻對陣中兩名前鋒讚不絕口：「安永佳喺訓練時狀態出色，令我留下唔錯印象。史提芬彭利拿表現都唔錯，我幾鍾意佢嘅踢法，但仲要啲時間磨合。」除此之外，安帥透露中場黃威尚未復操，連同受輕傷的米高，今場或齊齊缺陣。

中國隊早港隊約一個多星期抵達阿聯酋，並已進行了兩場友賽，安帥直言中國聯賽早已完季，令代表隊可提早集訓，但相信對手不會因此佔太大優勢，同時他又強調賽果並不重要：「我哋之前喺香港都有集訓，見到中國隊啱啱對阿曼都輸2比0，大家狀態應該唔會差好遠。不過我唔會太著重比數，只希望球員可以演練好戰術，展視出訓練成果。」

中國隊在阿聯酋至今完成兩場友賽，取得1勝1負成績，包括上場以0比2不敵阿曼。中國隊「亞洲盃」決賽周大軍名單中，除了剛剛歸隊的吳少聰效力土耳其聯賽之外，其餘球員清一色來自國內聯賽，其中曾外流西甲的頭號前鋒武磊被視為領軍人物，至於一度在決賽名單榜首有名的入籍兵李可早前退隊，其位置由徐新頂替。值得一提，生於香港的戴偉浚今次亦獲國足徵召，今場有機會「倒戈」。