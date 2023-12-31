今晚最佳節目！睇英超倒數迎新年

英超有熱刺主場迎戰般尼茅夫，熱刺上場2比4大敗畀白禮頓，4閘防線出晒事，不過主帥普斯迪高路冇更好選擇，今場繼續頂硬上，至於般茅謀定後動，近期4連勝但半場全開1球或以下，加上雙方近6次交手5次半場開1球或以下，1.5球半場細值得再捧。（Now 622周日晚10時直播）

熱刺近況反覆，上場對白禮頓防線崩潰，先輸4球下末段追回兩球結果輸2比4，終止3連勝走勢，艾馬遜同賓戴維斯客串踢雙中堅，結果狂失波，一對正選中堅雲迪尹同基斯甸羅美路仍養緊傷，惟有寄望呢班後防經過上場教訓後有所進步，加上比蘇馬同古路施夫斯基停賽，中前場進攻火力下降，預料今場會踢得更保守，唔好咁易失波。

般尼茅夫近期愈戰愈勇，聯賽4連勝，聯賽作客同樣連贏4場，近7場6勝1和，贏過紐卡素同曼聯，係英超同期成績最好球隊，射手蘇蘭基累積攻入12球，同穆罕默德沙拿並列射手榜第2位，不過球隊入波過分集中喺蘇蘭基一人身上，目標明顯，預計會被重點看管。睇番兩隊近年對賽，上半場多數少入波，包括今季首循環，熱刺作客半場都只係領先1球，今場再追半場細啱數。

直播表

周日4:00pm 澳職 中岸水手 Vs 珀斯光輝

無綫85台

周日10:00pm 英超 富咸 Vs 阿仙奴

Now 621、611

周日10:00pm 英超 熱刺 Vs 般尼茅夫

Now 622

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