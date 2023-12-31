C朗加冕2023射手王　豪言2024要冧莊

周日(31日)凌晨沙特阿拉伯聯賽，艾納斯作客以4比1反勝艾塔亞文，葡萄牙巨星C朗頂入埋齋1球，將個人今年各項賽事總入波數字增添至54球，以2球優勢力壓哈利卡尼、基利安麥巴比，成為2023年最多入波嘅射手王。

艾納斯雖然開賽13分鐘先失守，但之後發揮強勁攻力，由波索域單刀射入扳平，呢位克羅地亞國腳跟住開出角球，中堅拿樸迪頂入反超前2比1。換邊之後，奧達維奧艾美臣把握對手解圍失誤，為艾納斯射成3比1。戰至補時，C朗接應傳中頂入，鎖定4比1勝局，艾納斯取得聯賽4連勝，繼續排第2位，落後榜首希拉爾7分。

C朗2023年各項賽事上陣59場，射入54球及15次助攻，其中為艾納斯射入44球，另外10球係國家隊賽事，證明寶刀未老。賽後呢位38歲前鋒霸氣話要喺2024年蟬聯射手王寶座：「我憑真誠同努力獲得呢個榮譽，要感謝隊友同球會工作人員嘅幫助，因為冇佢哋幫手，我入唔到咁多波，亦要感謝球迷支持，我當然希望2024年再次成為世界最佳射手。」踢完今輪賽事後，沙特聯賽將會休戰1個半月，將於2024年2月中重開。