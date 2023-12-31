王康傑香港網賽畢業　2月主場戰台維斯盃

ATP巡迴賽時隔21年重返香港，「中銀香港網球公開賽」周日（31日）舉行資格賽首圈賽事，香港代表王康傑首戰ATP賽，面對世界排名144的法國球手Terence Atmane，以4：6、2：6告負，無緣晉級。

世界排名1467、今年代表香港出戰台維斯盃和亞運的王康傑（Jack），以外卡身份出戰香港網球公開賽，資格賽首圈迎來世界排名第144法國選手、外圍賽6號種子Terence Atmane，今場有不少球迷拉起印有「GO, JACK!」口號的毛巾，為王康傑打氣。

王康傑首盤與法國選手鬥得激烈，前7局皆互保發球局，第8局港將一度領先40：15，可惜3次「刁時」後仍未能打破對手發球局，錯失「破發」機會。其後對手愈戰愈勇，王康傑最終以直落4：6、2：6告負，無緣晉級。同日另一香港代表王子夫於資格賽首圈以0：6、3：6不敵世界排名第75的日本選手丹尼爾太郎。

賽後，王康傑表示，能於香港首戰ATP賽感興奮：「今場自己表現算不錯，之前台維斯盃對過排名300多的球手，但今次對世界排名100多的選手，完全是另一境界，速度、反應、力量都比我快和強，賽果都算意料之內。今次是我第一次打ATP賽，而且是在香港主場打，感覺既特別又開心。」

回顧2023年，王康傑大致滿意今年成績，期待來年繼續進步：「今年自己在大賽表現比預期好，遇強愈強。今站比賽結束後，我會留港訓練3至4星期，備戰2024年2月的台維斯盃，目標是保住第二組席位。」台維斯盃2月4、5日將於香港主場舉行，適達2月4日「球王」美斯隨國際邁阿密訪港，Jack笑言：「如果買不到票看美斯，可以來維園支持我們！」