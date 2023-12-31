除夕夜戰普「細」歡騰　富咸阿仙奴穩鬥穩

除夕夜，英超聖誕新年快車上演倫敦打吡，富咸主場硬撼阿仙奴。富咸近況轉沉，主因係攻力大跌Watt，阿仙奴一眾前鋒腳風欠順，而且客場例踢得保守，加上新敗更加唔敢輕舉妄動，2.5球入球細值得捧場。（Now 621及611周日晚10時直播）

富咸本來主場出擊特醒，之前曾連續2場主場豪派諾定咸森林同韋斯咸各5蛋，唔講得笑。不過呢支倫敦球隊突然下滑，各項賽事近4場法定時間只得1和3負，其中聯賽3連敗，最弊係呢4場入得1粒咁大把，當然與箭頭魯爾占美尼斯因對紐卡素「直紅」而停賽3場有關，不過呢位墨西哥射手今季聯賽只係入得4球，就算佢今仗刑滿復出，亦未必令進攻有好大提升。

另邊廂，阿仙奴同樣跌Watt，各項賽事近5場贏得1場咁大把，特別係一眾前鋒：加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利、布卡約沙卡等腳頭無靈，單計聯賽，阿仙奴首席射手係布卡約沙卡同尼基迪亞，都只係各入5球，上輪主場圍攻韋斯咸，全場射門多達30次，亦有77次喺對方禁區內觸球，竟然食白果下淨吞兩蛋，前鋒把握力咁差點爭標呀？

查實阿仙奴客場特別保守，今季踢咗9場作客只入14球，僅失8粒，單計近5場聯賽作客有4次開2球或以下，可見主帥阿迪達於客場偏重防守，加上首循環主場交手畀富咸偷到雞逼和2比2，佢都唔想喺2023年最後一仗失分收場，今仗一定小心翼翼，入球細乃明智之選。

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