香港超級聯賽會盃　季軍戰爆青春火花

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元旦日最佳節目，入場支持「香港超級聯賽會盃」！周一（1日）於旺角大球場上演「雙料娛樂」。頭場標準流浪與東方在季軍戰相遇，且看以年輕球員為骨幹的東方，能否與有多位新兵在陣的流浪周旋；壓軸由理文與傑志爭奪冠軍寶座，兩隊同屬港超爭霸分子，各擁高質外援，勢合演一場頂尖對決。（on.cc東網周一下午3時起按次收費直播）

標準流浪上場在「香港超級聯賽會盃」4強，以2比3僅負理文，季軍戰面對以自家青訓球員為主的東方，總監李輝立透露陣容將稍作輪換：「東方近年青訓非常出色，出咗好多好球員，真係好佩服。今場我都會放膽畀啲後生仔踢吓，『歐冲』(即歐陽耀冲)都有機會出場，依家只係爭季軍，分別唔大，獎金更加屬其次。」陣容方面，金旻奎傷愈可候命，惟伊巴謙預計1月尾才可復出，連同停賽的姚浩明只能作壁上觀。

前鋒盧美菲亞（Bosco）上場首次在職業賽場亮相，即攻入一球，他表示一切還算順利，對入球亦感到欣喜，認為若非球隊打少一人，形勢會更緊湊。Bosco續指大部分隊友皆能以英語溝通，適應上沒有太大問題，季軍戰會繼續努力：「今場我會爭取更多入球，希望協助球隊取勝，等我適應到比賽節奏後，應該有更好表現。」

東方4強收起多位主力情況下，派年輕球員及副選應戰，結果以0比5不敵傑志。主教練盧比度（Chino）似乎就對賽果並不介意，季軍戰面對有多位外援壓陣的流浪，Chino不忘激勵一班小將：「我唔要求爭勝，唔要求大家入波，但我期望大家要踢出應有態度，一班小將做到呢樣嘢我就會收貨。」4強齊齊擔正的于楊及巴拉克兩位「特邀球員」，過去已隨東方跟操一段時間，Chino大讚兩人在球隊人腳短缺情況下「幫到手」，今場隨時再擔大旗。

從膝傷康復過來的鐘樂安（Leon），4強戰戴起隊長臂章重返正選大軍，對能夠重返賽場感開心：「可以再同隊友喺場上並肩作戰感覺好好，康復過程好困難，重複做住一樣嘅復康訓練，期間心情都有過起落，但有樣嘢一直推動住我堅持落去，就係為重返綠茵賽場。」他表示希望透過今次賽事，重拾比賽狀態。

【預計兩隊正選陣容】

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：3.楊佰霖 5.林遼太 23.林堂真 17.龍梓軒

中場：20.趙正宇 22.歐陽耀冲 14.岡本玲仁

前鋒：7.劉智樂 9.盧美菲亞 44.神田夢實

東方

門將：26.廖富源

後衞：6. 郭崇毅 15.黃浩然 5.鐘樂安 2.賀爾

中場：23:馬希偉 8.巴拉克 42.楊棟棋

前鋒：33.高銘浩 19.于楊 31. 吳宇曦