香港超級聯賽會盃　理文傑志火力全開爭冠軍

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元旦日最佳節目，入場支持「香港超級聯賽會盃」！周一（1日）於旺角大球場上演「雙料娛樂」。頭場標準流浪與東方在季軍戰相遇，且看以年輕球員為骨幹的東方，能否與有多位新兵在陣的流浪周旋；壓軸由理文與傑志爭奪冠軍寶座，兩隊同屬港超爭霸分子，各擁高質外援，勢合演一場頂尖對決。（on.cc東網周一下午3時起按次收費直播）

理文4強淘汰標準流浪，代價是多位球員傷出，主教練曾昭達透露基華尼頓、余沛康及顏樂楓傷勢均不算嚴重，不過被踢到頭部的羅焯熙，是役很大機會倦勤。兩軍今季第4度交手，「達Sir」認為傑志外援人數較多，相比下理文較為輸蝕。與冠軍只是一步之差，賽前他先為球隊減壓：「『聯賽會盃』更主要嘅目的係畀球員保持狀態，同為聯賽會增添收入，攞冠軍與否係後話，但球隊當然會盡力爭取表現。」

上賽季尾經歷手術後的袁皓俊，復操後一直努力重拾比賽狀態，來到2023年尾才迎來今季首次上陣機會，於4強戰為理文把關，對此他謂會珍而重之：「知道機會可能只有一次，所以珍惜每次機會之餘都想享受係場上嘅時刻，對我自己有所交代。」袁皓俊認為今場形勢均等，在雙方各有港隊成員缺陣情況下，正好給其他球員去展現自己的能力。

傑志上場5比0大勝東方入決賽，是役更有借將顏卓彬從深水埗短暫回歸，「彬仔」對重披「藍鳥」球衣感興奮，希望可以趁機證明自己，並幫助球隊奪冠：「好掛住同舊隊友一齊並肩作戰，有冇得踢就順其自然，但都想喺一場大戰有好表現，將呢半季學到嘅嘢帶番去傑志。」

艾里奧、周緣德兩名中堅正隨港隊赴海外集訓，令羅拔圖(Beto)上場需移入中路，這位守將發揮不俗更助球隊保持不失，他承認這位置有點挑戰性，但自己會全力以赴。今場再遇老對手理文，Beto表示十分期待：「理文一定唔易應付，但無論對手出咩人，派幾多名外援，最重要係我哋發揮出自身最佳水準，今場波關乎冠軍，一定會全力以赴。」

【預計兩隊正選陣容】

理文

門將：88.袁皓俊

後衞：19.余沛康 32.杜度 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：10.亞哥斯達 33.迪高 26.黃俊皓

前鋒：20.保連奴 9.安尼亞 91.基華尼頓

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：28.鄭展龍 15.羅拔圖 26.羅素 77.費蘭度

中場：17.米基爾 4.查理史葛 10.基爾頓

前鋒：89.恩查 27.迪美路夫 7.明加索夫