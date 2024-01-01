聖誕冠軍變新年阿4　阿仙奴2連敗爆內訌

2023年英超壓軸大戰，阿仙奴周日晚(31日)作客1比2不敵富咸，忽然崩潰陷入2連敗。上星期阿仙奴仲係英超「聖誕冠軍」，3日內連輸2場後慘變「新年阿4」，只係比第5位嘅熱刺多1分，而且迪格蘭賴斯等球員更疑似喺球場上出現內訌，隱憂重重。

阿仙奴上仗主場吞韋斯咸2蛋，今仗作客富咸本來有個好開始，布卡約沙卡5分鐘門前執雞先開紀錄，不過領先後踢到患得患失，富咸29分鐘快速反擊，魯爾占美尼斯接應左路傳中射入。3日2戰嘅阿仙奴下半場體力不繼，富咸59分鐘角球混戰，卜比列特近門射成2比1，送阿仙奴2連敗。

阿仙奴輸波之餘仲疑似爆內訌，迪格蘭賴斯比賽期間同加比爾馬加希斯激烈爭執，至於被換走嘅加比爾馬天尼利，亦被影到返後備席後，無視伊美路維伸手，拒絕同對方握手。迪格蘭賴斯賽後不滿表示：「近2仗表現完全唔符合我哋定出嘅水平，我哋令自己失望、令球迷失望。」

阿仙奴領隊阿迪達亦承認今仗係「全季最差」一戰：「上場(對韋斯咸)我哋輸咗一場我哋應該贏嘅比賽，但今仗完全唔同，我哋嘅表現完全唔值得贏波。唔需要藉口，今場係我哋全季最差嘅一仗，未來幾日會好痛苦，但都要盡快重新振作。」