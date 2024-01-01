曼聯放棄啟動續約條款　華拉尼或轉投拜仁

曼聯中堅華拉尼將於今季結束後約滿，原本會方有權同佢續約1年，但根據英國傳媒《talkSPORT》爆料，紅魔鬼決賽放棄啟動續約條款，意味呢位30歲法國球星現時可以自由同其他球會傾加盟事宜，盛傳德甲勁旅拜仁慕尼黑搶先出手，希望1月就簽入華拉尼，舒緩中堅人腳緊張問題。

華拉尼周薪高達34萬鎊(約340萬港元)，但經常受傷患問題困擾，導致上陣時間唔多，今季狀態進一步下滑，據報會方曾經要求佢減薪續約1年，但傾唔掂數，所以寧願畀佢夏天自由身走人。

華拉尼名氣大，不愁出路，當中以拜仁慕尼黑最有興趣簽入佢，甚至願意開出2,000萬歐元(約1.72億港元)轉會費，提早今個月買入華拉尼，皆因拜仁2位中堅烏柏美卡奴、馬菲斯迪歷特不時受傷，想簽入華拉尼以備不時之需，提升爭標實力。

除咗拜仁慕尼黑之外，皇馬亦有意邀請華拉尼回巢，因為「銀河艦隊」防線傷兵問題嚴重，2位中堅艾達米列達奧、阿拉巴長抖，令教練安察洛堤好頭痛，華拉尼曾經效力皇馬10年，熟悉球隊運作，簽入佢可以解燃眉之急。