香港超級聯賽會盃　季軍戰爆青春火花

【東網按次收費直播】

「香港超級聯賽會盃」來到最後一個比賽日，周一（1日）元旦日假旺角大球場，有標準流浪與東方率先在季軍戰碰頭。流浪除了有兩位盧美菲亞及林堂眞繼續擔正之外，特邀球員歐陽耀冲亦出現在正選大軍，惟後備席僅5位球員候命；東方則繼續掀起青春風暴，正選陣容有6位U22兵在陣，包括黃皓雋、馬希偉及門將麥珈菕，隊長梁振邦復任正選，與特邀球員巴拉克坐鎮中場。

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

7 劉智樂

9 盧美菲亞

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

20 趙正宇

16 歐陽耀冲

23 林堂眞

44 神田夢實

東方正選：

80 麥珈菕 [GK]

2 賀爾

8 巴拉克

11 黃皓雋

15 黃浩然

16 梁振邦 [C]

21 丹尼爾

23 馬希偉

29 劉慶友

35 林千裕

77 李俊霆

標準流浪後備：

3 楊佰霖

17 龍梓軒

25 梁凱俊

28 陳耀祖

55 基藍馬

東方後備：

40 鍾凱文

19 于楊

24 蕭頌楠

28 蕭政

31 吳宇曦

37 連朗狄

38 高銘藝

43 黃安游

44 柏拔

48 關卓然

53 張國峰

88 張文浩

-----------------------------------------

元旦日最佳節目，入場支持「香港超級聯賽會盃」！周一（1日）於旺角大球場上演「雙料娛樂」。頭場標準流浪與東方在季軍戰相遇，且看以年輕球員為骨幹的東方，能否與有多位新兵在陣的流浪周旋；壓軸由理文與傑志爭奪冠軍寶座，兩隊同屬港超爭霸分子，各擁高質外援，勢合演一場頂尖對決。（on.cc東網周一下午3時起按次收費直播）

標準流浪上場在「香港超級聯賽會盃」4強，以2比3僅負理文，季軍戰面對以自家青訓球員為主的東方，總監李輝立透露陣容將稍作輪換：「東方近年青訓非常出色，出咗好多好球員，真係好佩服。今場我都會放膽畀啲後生仔踢吓，『歐冲』(即歐陽耀冲)都有機會出場，依家只係爭季軍，分別唔大，獎金更加屬其次。」陣容方面，金旻奎傷愈可候命，惟伊巴謙預計1月尾才可復出，連同停賽的姚浩明只能作壁上觀。

前鋒盧美菲亞（Bosco）上場首次在職業賽場亮相，即攻入一球，他表示一切還算順利，對入球亦感到欣喜，認為若非球隊打少一人，形勢會更緊湊。Bosco續指大部分隊友皆能以英語溝通，適應上沒有太大問題，季軍戰會繼續努力：「今場我會爭取更多入球，希望協助球隊取勝，等我適應到比賽節奏後，應該有更好表現。」

東方4強收起多位主力情況下，派年輕球員及副選應戰，結果以0比5不敵傑志。主教練盧比度（Chino）似乎就對賽果並不介意，季軍戰面對有多位外援壓陣的流浪，Chino不忘激勵一班小將：「我唔要求爭勝，唔要求大家入波，但我期望大家要踢出應有態度，一班小將做到呢樣嘢我就會收貨。」4強齊齊擔正的于楊及巴拉克兩位「特邀球員」，過去已隨東方跟操一段時間，Chino大讚兩人在球隊人腳短缺情況下「幫到手」，今場隨時再擔大旗。

從膝傷康復過來的鐘樂安（Leon），4強戰戴起隊長臂章重返正選大軍，對能夠重返賽場感開心：「可以再同隊友喺場上並肩作戰感覺好好，康復過程好困難，重複做住一樣嘅復康訓練，期間心情都有過起落，但有樣嘢一直推動住我堅持落去，就係為重返綠茵賽場。」他表示希望透過今次賽事，重拾比賽狀態。