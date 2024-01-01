香港超級聯賽會盃　標準流浪3球取勝奪季軍

「香港超級聯賽會盃」來到最後一個比賽日，周一（1日）元旦日假旺角大球場上演「雙料娛樂」，打頭陣有標準流浪與東方率先在季軍戰碰頭。結果流浪憑盧美菲亞及梁凱俊建功，加上歐陽耀冲射入12碼，以3比0擊敗東方，以第3名完成今次盃賽。

流浪除了有兩位盧美菲亞及林堂眞繼續擔正之外，特邀球員歐陽耀冲亦出現在正選大軍，惟後備席僅5位球員候命；東方則繼續掀起青春風暴，正選陣容有6位U22兵在陣，包括黃皓雋、馬希偉及門將麥珈菕，隊長梁振邦復任正選，與特邀球員巴拉克負責中後場串聯。

東方開局嘗試偷襲，12分鐘，黃皓雋推入大位起腳，考驗不到為流浪把關的盧兆崎。流浪形勢上較為佔優，14分鐘流浪角球機會，劉智樂頂入門前，盧美菲亞加一頭，被麥珈菕托出底線。4分鐘後，神田夢實殺入禁區被侵犯，球證直指12碼點，歐陽耀冲負責操刀一蹴而就，為流浪先開紀錄。30分鐘又到歐陽耀冲表演，腳面一彈交出妙傳，盧均宜後上傳中，造就盧美菲亞接應門前射入。44分鐘，黃浩然接應角球頂中門楣，無法為東方完半場前扳回一城。

換邊後，東方搶回不少控球權，更換入吳宇曦等後備兵加強攻勢。60分鐘，馬希偉交前，吳宇曦推順一射，被盧兆崎接實。東方及後更換入全場年紀最小的14歲小將黃安游，場上一度有8位U22球員在陣。東方攻勢未見起色，流浪就繼續搶攻，87分鐘，後備入替的梁凱俊，禁區外放冷箭得手，為流浪埋齋。最終流浪以3比0擊敗東方，取得今屆盃賽季軍。