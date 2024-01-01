香港超級聯賽會盃　季軍戰建功　歐冲：球迷支持好感動

標準流浪元旦日周一（1日）於「香港超級聯賽會盃」季軍戰，以3比0擊敗東方，其中以特邀球員身分為流浪擔正的歐陽耀冲，攻入12碼搶盡風頭。相隔多年再踏上久違的本地賽場，「歐冲」表示回憶湧上心頭，他不忘談及3年的日本闖蕩經歷，並希望日後再有機會為球迷獻技。

「歐冲」今場穿起原本屬於林衍廷的16號球衣，擔正出任右翼，上半場為球隊12碼操刀建功，再協助參與組織，間接造就盧美菲亞拉開比賽，最終於比賽64分鐘被調立場，賽後他如此評價自己表現：「比賽對球員嚟講好緊要，之前太耐冇比賽，今日場波踢咗60幾分鐘，係令我重拾信心。」「歐冲」在3年的日本外流期間，未能獲得上陣機會，期間更引起不少球迷於網上留言嘲諷，惟「歐冲」表示並不介意：「我相信冷言冷語嘅人，唔會有機會經歷我所經歷嘅事，呢個（留日）經驗對我係好寶貴，對我有好大得益。」

離開本地賽場多年，但「歐冲」人氣未見減弱，每次觸球都引起看台掌聲，賽後更有大批球迷湧至場邊，索要「歐冲」簽名及合照。他表示早在4強戰時，已聽見球迷呼喊其名：「估唔到上場球迷成場嗌我個名，知道有支持我嘅球迷係喺度，我都好感動，好彩今日發揮都OK，對球迷有交待。」他表示未與流浪簽約，但有意重返本地賽場，強調待遇不是首要考慮：「邊隊都歡迎，有咁多球迷支持，嗰種感覺係有錢都買唔到，希望再有機會在球場表演畀大家睇。」