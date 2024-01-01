香港超級聯賽會盃　理文傑志火力全開爭冠軍

旺角大球場周一（1日）元旦上演「香港超級聯賽會盃」雙料娛樂，尾場決賽由理文與傑志正面交鋒。理文由袁皓俊把關，顏樂楓及迪高負責中場掃蕩，前線三叉戟為安尼亞、基華聽頓及保連奴；「藍鳥」方面，伊卜拉伊木.庫爾班扼守右路，米基爾聯同基爾頓負責派牌，支援恩查攻堅。

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

4 立花稜也

5 余煒廉

7 保利臣

9 安尼亞

16 顏樂楓 [C]

20 保連奴

26 黃俊皓

32 杜度

33 迪高

91 基華尼頓

傑志正選：

1 王振鵬 [GK]

4 查理史葛

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

10 基爾頓

11 伊卜拉伊木.庫爾班

15 羅拔圖 [C]

17 米基爾

26 羅素

77 費蘭度

89 恩查

理文後備：

1 高俊 [GK]

25 潘尚希 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

18 許可臻

19 余沛康

21 黃朗嘉

22 詹皓臻

31 翁煦濤

傑志後備：

13 買合木提艾尼卡爾 [GK]

91 石皓心 [GK]

9 金信煜

19 黃洋

24 顏卓彬

27 迪美路夫

28 鄭展龍

31 陳傲軒

32 袁振謙

74 甘智健

96 馬斐

【東網按次收費直播】

元旦日最佳節目，入場支持「香港超級聯賽會盃」！周一（1日）於旺角大球場上演「雙料娛樂」。頭場標準流浪與東方在季軍戰相遇之後，壓軸由理文與傑志爭奪冠軍寶座，兩隊同屬港超爭霸分子，各擁高質外援，勢合演一場頂尖對決。（on.cc東網周一下午5時30分按次收費直播）

理文4強淘汰標準流浪，代價是多位球員傷出，主教練曾昭達透露基華尼頓、余沛康及顏樂楓傷勢均不算嚴重，不過被踢到頭部的羅焯熙，是役很大機會倦勤。兩軍今季第4度交手，「達Sir」認為傑志外援人數較多，相比下理文較為輸蝕。與冠軍只是一步之差，賽前他先為球隊減壓：「『聯賽會盃』更主要嘅目的係畀球員保持狀態，同為聯賽會增添收入，攞冠軍與否係後話，但球隊當然會盡力爭取表現。」

上賽季尾經歷手術後的袁皓俊，復操後一直努力重拾比賽狀態，來到2023年尾才迎來今季首次上陣機會，於4強戰為理文把關，對此他謂會珍而重之：「知道機會可能只有一次，所以珍惜每次機會之餘都想享受係場上嘅時刻，對我自己有所交代。」袁皓俊認為今場形勢均等，在雙方各有港隊成員缺陣情況下，正好給其他球員去展現自己的能力。

傑志上場5比0大勝東方入決賽，是役更有借將顏卓彬從深水埗短暫回歸，「彬仔」對重披「藍鳥」球衣感興奮，希望可以趁機證明自己，並幫助球隊奪冠：「好掛住同舊隊友一齊並肩作戰，有冇得踢就順其自然，但都想喺一場大戰有好表現，將呢半季學到嘅嘢帶番去傑志。」

艾里奧、周緣德兩名中堅正隨港隊赴海外集訓，令羅拔圖(Beto)上場需移入中路，這位守將發揮不俗更助球隊保持不失，他承認這位置有點挑戰性，但自己會全力以赴。今場再遇老對手理文，Beto表示十分期待：「理文一定唔易應付，但無論對手出咩人，派幾多名外援，最重要係我哋發揮出自身最佳水準，今場波關乎冠軍，一定會全力以赴。」