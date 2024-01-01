香港超級聯賽會盃　理文傑志火力全開爭冠軍

2024年01月01日 17:00
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    香港超級聯賽會盃（決賽）：理文 vs 傑志
    旺角大球場周一（1日）元旦上演「香港超級聯賽會盃」雙料娛樂，尾場決賽由理文與傑志正面交鋒。理文由袁皓俊把關，顏樂楓及迪高負責中場掃蕩，前線三叉戟為安尼亞、基華聽頓及保連奴；「藍鳥」方面，伊卜拉伊木.庫爾班扼守右路，米基爾聯同基爾頓負責派牌，支援恩查攻堅。
    理文正選：
    88 袁皓俊 [GK]
    4 立花稜也
    5 余煒廉
    7 保利臣
    9 安尼亞
    16 顏樂楓 [C]
    20 保連奴
    26 黃俊皓
    32 杜度
    33 迪高
    91 基華尼頓
    傑志正選：
    1 王振鵬 [GK]
    4 查理史葛
    7 明加索夫
    8 伊高沙托尼
    10 基爾頓
    11 伊卜拉伊木.庫爾班
    15 羅拔圖 [C]
    17 米基爾
    26 羅素
    77 費蘭度
    89 恩查
    理文後備：
    1 高俊 [GK]
    25 潘尚希 [GK]
    28 陳嘉豪 [GK]
    10 亞哥斯達
    11 鄭兆均
    18 許可臻
    19 余沛康
    21 黃朗嘉
    22 詹皓臻
    31 翁煦濤
    傑志後備：
    13 買合木提艾尼卡爾 [GK]
    91 石皓心 [GK]
    9 金信煜
    19 黃洋
    24 顏卓彬
    27 迪美路夫
    28 鄭展龍
    31 陳傲軒
    32 袁振謙
    74 甘智健
    96 馬斐
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    元旦日最佳節目，入場支持「香港超級聯賽會盃」！周一（1日）於旺角大球場上演「雙料娛樂」。頭場標準流浪與東方在季軍戰相遇之後，壓軸由理文與傑志爭奪冠軍寶座，兩隊同屬港超爭霸分子，各擁高質外援，勢合演一場頂尖對決。（on.cc東網周一下午5時30分按次收費直播）
    理文4強淘汰標準流浪，代價是多位球員傷出，主教練曾昭達透露基華尼頓、余沛康及顏樂楓傷勢均不算嚴重，不過被踢到頭部的羅焯熙，是役很大機會倦勤。兩軍今季第4度交手，「達Sir」認為傑志外援人數較多，相比下理文較為輸蝕。與冠軍只是一步之差，賽前他先為球隊減壓：「『聯賽會盃』更主要嘅目的係畀球員保持狀態，同為聯賽會增添收入，攞冠軍與否係後話，但球隊當然會盡力爭取表現。」
    上賽季尾經歷手術後的袁皓俊，復操後一直努力重拾比賽狀態，來到2023年尾才迎來今季首次上陣機會，於4強戰為理文把關，對此他謂會珍而重之：「知道機會可能只有一次，所以珍惜每次機會之餘都想享受係場上嘅時刻，對我自己有所交代。」袁皓俊認為今場形勢均等，在雙方各有港隊成員缺陣情況下，正好給其他球員去展現自己的能力。
    傑志上場5比0大勝東方入決賽，是役更有借將顏卓彬從深水埗短暫回歸，「彬仔」對重披「藍鳥」球衣感興奮，希望可以趁機證明自己，並幫助球隊奪冠：「好掛住同舊隊友一齊並肩作戰，有冇得踢就順其自然，但都想喺一場大戰有好表現，將呢半季學到嘅嘢帶番去傑志。」
    艾里奧、周緣德兩名中堅正隨港隊赴海外集訓，令羅拔圖(Beto)上場需移入中路，這位守將發揮不俗更助球隊保持不失，他承認這位置有點挑戰性，但自己會全力以赴。今場再遇老對手理文，Beto表示十分期待：「理文一定唔易應付，但無論對手出咩人，派幾多名外援，最重要係我哋發揮出自身最佳水準，今場波關乎冠軍，一定會全力以赴。」