紐卡素連敗士氣曳　利物浦半場W得

英超聖誕新年快車尾站重頭戲，利物浦2024年第一擊，主場迎戰紐卡素。「紅軍」近兩場1勝1和，同阿仙奴榜首之爭相當激烈，為爭冠1分都唔少得。「喜鵲」近況急速回落，歐聯同英聯盃相繼出局後，快車檔期又經歷2連敗，全隊陷入信心危機，今場形勢分明，半場主勝可以睇高一線。（Now 621及611周二凌晨4時直播）

利物浦今季重返爭標行列，早前在歐霸盃分組賽首名出線，英聯盃殺入4強，聯賽正與阿仙奴爭奪榜首位置。雖然近期佢哋有阿歷斯麥亞里士打同森美卡斯等主力受傷，但球隊兵源充足，近期打起遠藤航同查洛爾昆沙，祖高美斯亦已適應左閘位置，前鋒達雲紐尼斯更於上場對般尼射入靚波，重拾信心，今仗返晏菲路主場出擊，全隊信心十足。

反觀紐卡素近期有崩潰迹象，歐聯分組賽最後一輪落敗墊底出局，英聯盃互射12碼遭車路士淘汰，快車檔期又接連輸畀盧頓同諾定咸森林，其中上場主場領先之下遭森林反勝3比1，更被倒戈嘅基斯活特攻入3球，近況可謂一敗塗地，士氣直插谷底，而且佢哋近年作客晏菲路都冇運行，利物浦近8次交手7次主場半場領先，相信今場凶多吉少。

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