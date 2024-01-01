香港超級聯賽會盃　傑志12碼擊敗理文奪冠

旺角大球場周一（1日）元旦上演「香港超級聯賽會盃」雙料娛樂，尾場決賽由理文與傑志正面交鋒。兩隊法定打成2比2，最終傑志互射12碼贏5比4，總比數7比6力挫理文奪冠。

理文由袁皓俊把關，顏樂楓及迪高負責中場掃蕩，前線三叉戟為安尼亞、基華尼頓及保連奴；「藍鳥」方面，伊卜拉伊木.庫爾班扼守右路，米基爾聯同基爾頓負責派牌，支援恩查攻堅。

開賽僅2分鐘，理文就打開紀錄，保利臣左路傳中，安尼亞門前掃入，5分鐘後，基華尼頓接應安尼亞傳送，射成2比0。不過傑志隨即憑米基爾及明加索夫先後建功，14分鐘已追成2比2平手。44分鐘，傑志黃金機會，伊高沙托尼傳入中間，羅拔圖勁射被袁皓俊救出，兩隊半場踢成2比2平手。

「藍鳥」換邊後不久，就調入黃洋控制中場，59分鐘，費蘭度主射罰球，被袁皓俊飛身擋出。73分鐘，保連奴禁區頂附近嘗試倒掛僅柱邊出界。7分鐘後，伊高沙托尼，又被袁皓俊救出。雙方法定時間仍打成2比2，要以互射12碼分勝負。

到互射12碼階段，傑志5射全中，反觀理文就有安尼亞宴客，傑志12碼贏5比4，總比數贏7比6奪得首屆「香港超級聯賽會盃」冠軍。