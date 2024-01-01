香港超級聯賽會盃　籌得6位數收益　伍健望賽事恆常化

首屆「香港超級聯賽會盃」周一（1日）落下帷幕，最終傑志於決賽靠互射12碼擊敗理文奪冠。賽後傑志會長伍健透露今次賽事為港超聯賽會籌得6位數收入，對成效感滿意，並希望這項盃賽日後能恆常舉行。

由港超聯賽會主辦的首屆「香港超級聯賽會盃」，最後一個比賽日以傑志奪冠作結，傑志會長伍健於頒獎儀式期間，亦走到場內與職球員分享捧盃喜悅。是日比賽吸引近3000名球迷入場觀戰，伍健認為證明賽事在元旦日檔期上演可行，並希望這項盃賽能夠恆常舉行：「證明香港人1月1號係需要一個足球比賽，元旦係黃金檔期，我覺得成件事幾好，係為港超聯賽會籌到錢。」

伍健預計今次盃賽的門票收益及贊助，可為賽會增添數十萬收益，對成效感滿意。今次盃賽不設外援上陣限制，伍健認為參賽球隊派外援應戰，能令賽事水平有保證。對於東方則以U22年輕球員為骨幹，伍健表示：「我同『游生』（東方副會長游永強）都傾過好多次，大家都希望為『阿公』（賽會）做啲嘢，不過『游生』同球會嘅溝通係點，我就不得而知。」

此外，為填補奧拿斯及丹卓斯基等外援離隊後的位置，伍健透露將會有未曾在本地賽場亮相的新外援加盟傑志：「我哋有啲位置老化，呢位會比較後生，教練覺得會對球隊有幫助。」