又贏5比0！日本大炒泰國5蛋

元旦日日本主場約戰泰國，結果開出大家熟悉嘅5比0波膽，係佢哋連續3場國際賽贏對手5比0，自去年6月至今錄得隊史最長嘅9連勝，轟入39球，賽後主帥森保一公布參戰亞洲盃大軍名單。

日本今場派後備上陣，上半場同泰國互無紀錄，但易邊後5分鐘即由田中碧破網，之後一發不可收拾，74分鐘南野拓實射門被擋出，中村敬斗執雞成2比0，2分鐘後泰國擺烏龍輸第3球，82分鐘川村拓夢連環頭槌攻門入第4球，踢到補時南野拓實埋齋湊夠5蛋完場。

日本近期連場大炒對手，錄得9連勝，對上兩場世盃外對緬甸同敘利亞都贏5比0，今場對泰國，係佢第連續第3場向對手派5蛋。

賽後森保一公布日本征戰亞洲盃名單，較為意外係田中碧、鎌田大地、古橋亨梧落選，正在養傷嘅三笘薰卻有分，名單如下：

門將：前川黛也、鈴木彩艶、野澤大志

後衞：谷口彰悟、板倉滉、渡邊剛、中山雄太、町田浩樹、毎熊晟矢、富安健洋、伊藤洋輝、菅原由勢

中場：遠藤航、伊東純也、浅野拓磨、南野拓實、守田英正、三笘薫、前田大然、旗手怜央、堂安律

前鋒：上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、久保建英、細谷真大