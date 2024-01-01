香港隊　潘沛軒梅開二度　友賽反勝國足2比1

香港男子足球代表隊為備戰「亞洲盃」決賽周，元旦日（1日）於阿聯酋阿布札比出戰國際A級友誼賽，面對世界排名79位的中國隊。港隊半場先落後1球，但憑後備入替的潘沛軒梅開二度，最終以2比1反勝踢少兩人的國足。

港隊今場由謝家榮把關，艾里奧、李毅凱扼守中路，茹子楠、陳晉一分任兩閘，陳俊樂、陳肇鈞及胡晉銘鎮守中場，前線三叉戟為上演地標戰的祖連奴、「壽星仔」安永佳和艾華頓，至於賽前宣布獲補選的謝家強，則先列後備。中國隊由蔣光太負責防守，入球重任落在武磊、譚龍身上，惟在香港出生的戴偉浚未有擔正。

中國隊上場友賽剛以兩球不敵阿曼，今場力爭重拾勝軌，9分鐘已先開記錄，武磊攻門被謝家榮救出不遠，譚龍近門補射得手，半場暫時領先1球。不過下半場港隊傾力反撲，51分鐘後備入替的潘沛軒成功扳平，國足之後有王上源被逐，8分鐘後「潘沛」再下一成，助港隊反超前。比賽尾段國足再有球員吳少聰及1名助教領紅，最終無力回天，以1比2反負港隊，港隊周四（4日）將繼續留在阿聯酋與塔吉克「拍跳」。