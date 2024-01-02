利物浦教材式進攻　4比2大破紐卡素創紀錄

2024年英超第1擊，「1哥」利物浦盡展恐怖進攻火力，主場4比2大破紐卡素，喺聯賽榜領先次席阿士東維拉3分。利物浦今場瘋狂進攻，埋門多達38次，預期入球(xG)7.27球係英超有紀錄以嚟最高一仗。踢完今場會離隊出戰非國盃嘅穆罕默德沙拿，今仗2射1傳成為最大贏波功臣。

利物浦今仗一開波就搶攻，早段已有路易斯迪亞斯入波食詐胡，又有穆罕默德沙拿12碼宴客，阿歷山大阿諾特龍近門補射高出，上半場18次射門卻踢成0比0。換邊後利物浦撻着，49分鐘美妙組織由穆罕默德沙拿近門掃入，但5分鐘後紐卡素僅有攻門即由阿歷山大伊沙克追平。

「紅軍」繼續狂攻，74分鐘另一次美妙組織搓到龍門口，由居迪斯鍾斯射入；78分鐘加普再接應穆罕默德沙拿傳中射入。紐卡素81分鐘靠保治文頭槌再番1球，但主隊隨即還以顏色，迪亞高祖達博到12碼，穆罕默德沙拿再次操刀射入，帶領利物浦贏4比2完場。

利物浦今場xG有7.27球，係英超自10/11球季有紀錄以來最高數字，佢哋上季9比0贏般尼茅夫，xG都係得3.32球。利物浦領隊高普表示：「呢場比賽冇得頂，紐卡素門將同我哋(失機)，確保個比數唔係太誇張。今仗表現難以置信，尤其係反逼搶，應該拎去足球學校做教材！」