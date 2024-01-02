拿度復出男雙作熱身　賽後大談退役感受

仍擁有「麒麟臂」的拿度，單是訓練已吸引球迷圍觀。(Getty Images)

37歲的拿度回歸網壇成為焦點，在布里斯班網賽率先在男雙亮相，時隔348日在比賽上陣，即使最終落敗而回，但這位西班牙傳奇並無失望，並坦言對退役沒有感到恐懼，期望在告別之旅在網球比賽中找到樂趣。

拿度自去年初於澳網受傷後，為臀部進行了手術，並養傷接近一年，這位擁有22個大滿貫的網壇球星選擇了在布里斯班網賽作為復出第一擊，他先於周日在男雙賽事夥拍盧保斯出戰作為熱身，最終以直落兩盤4比6落敗，首圈止步，而周二將在單打亮相，並與澳洲的泰姆爭逐。

對於踏上「告別之年」，拿度希望可以參加全程的比賽，由澳網開始再到中東及印第安韋爾斯，而他更期望可以在泥地賽季走到最佳狀態。以他首場比賽來看，他的訓練很好，其臀部已痊愈，儘管影響他左腳傷患的問題仍是最令人擔憂，「腳是一個永遠存在的問題，但坦白說今天的感覺不俗，沒有遇上很多的問題，能夠享受每一次練習，已比輸贏更重要。」

拿度自從抵達布里斯班後，一直與英國球星梅萊、世界第8的魯尼練習，以備戰單打賽事對泰姆一戰；而前美網冠軍泰姆，自手腕慢性受傷後，實力大受影響，但仍然不能忽視。

拿度過去一年除了康復治療之外，還很高興看着一歲的兒子成長，「我的生活不只限於網球，我還有很多快樂的事情，很多項目讓我感到活躍及希望去探索，當然改變生活中的某些事情需要時間去適應，特別當你停止做一件你幾乎一生都在做的事情時，這是不容易，但我不害怕。」