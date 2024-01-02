港超聯　冠忠南區簽入3料澳門足球先生積遜

港超球隊冠忠南區周二（2日）在Facebook專頁宣布，簽入上季澳門聯賽3料足球先生積遜，這名33歲巴西前鋒已經投入球隊操練，下半季將會穿上90號球衣。

積遜2012年展開職業足球生涯，並在2020年轉戰澳門球壇效力太陽城。2022年他轉投蒙地卡羅，該季即取得29個入球，與艾美達並列澳門足球先生。之後一季，他為蒙地卡羅射入26球成為聯賽神射手，兼再度獲選澳門足球先生及最佳11人足球明星，這名巴西籍射手對即將首戰港超表示非常開心：「我會付出所有為球隊作出貢獻，爭取聯賽更高排名，當然『賽馬會菁英盃』都同樣重要。我在澳門時，都有留意香港球壇，亦了解到這裏的賽事充滿競爭性，所以我個人目標希望可以站穩陣腳，盡量爭取入球。」

由於澳門聯賽剛完結不久，主教練楊正光大讚積遜目前狀態不俗，又對他的評價相當正面，認為其加盟將可進一步提升球隊攻力：「積遜是一位非常聰明的球員，而技術及打法上都適合我們球隊的風格，入楔及埋門把握力是我比較欣賞的地方，我認為他與史提芬彭利拿會有不錯的化學作用。目前『肥彭』代表港隊，1月份賽事將會缺陣，積遜的加盟對我們更加重要。」

【球員檔案】

姓名：積遜 Jackson Franklim de Sousa

出生日期：1990年12月29日（33歲)

國籍：巴西

身高：1米75

位置：前鋒

球衣號碼：90