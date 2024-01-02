不敵港隊遭網民揶揄　內媒：國足從未如此難堪

港隊周一（1日）於阿聯酋友賽，以2比1擊敗世界排名高71位的國足，賽果引起內地媒體及網民關注，其中國足跟隊記者馬德興，就於微博透露比賽過程，提到港隊於比賽中一度壓制國足，更還原3張紅牌事發經過，至於網民則在社交平台留言表達不滿，揶揄國足表現。

正備戰「亞洲盃」決賽周的港隊與國足，元旦日在阿聯酋的友賽閉門進行兼不設直播，但仍有國足跟隊記者馬德興，在現場見證港隊擊敗國足的過程。他提到國足開局20分鐘表現出色，更早早靠譚龍的入球取得領先優勢，一度令他相信「拿下這場比賽沒問題」，但他續指隨着港隊加強前場壓迫，國足「變成了另一支球隊」：「（國足）後衞無法有效將球傳到中場球員腳下，只能橫傳或回傳給門將，關鍵是港隊球員壓上後根本不給國腳們傳球的空間與線路。」

馬德興指比賽20分鐘之後，國足沒有一次成功傳球過半場，更形容港隊「完全掌控了場面」：「印象中，即便是對陣日本及南韓，中國隊也從未有過如此難堪的場面，完全被港隊摁在本方半場内『摩擦』！」他認為日本及南韓兩支亞洲強隊皆有外流歐洲球員壓陣，因此能夠將國足壓制於半場，但就對國足面對港隊時陷入劣勢感難以置信：「港隊陣中不是效力港超球會，就是在中超中甲踢球...沒有大牌，反倒讓國足更為狼狽。」

比賽中國足有3名職球員被球證出示紅牌驅逐，馬德興亦寫到事發過程，指王上源因不滿判罰與球證爭論，被球證直接出示紅牌。去到61分鐘，茹子楠與譚龍爭奪後倒地，引起國足助教比洛域不滿，先後向茹子楠及球證投訴，結果這位助教亦見紅。73分鐘，吳少聰舉腳過高侵犯史提芬彭利拿，再被球證驅逐。惟這位內地記者，認為3張紅牌絕非落敗的理由：「實力和水平實在是令人不敢恭维。」

世界排名第79位的國足，不敵150位的港隊，內地網民紛紛於社交平台留言表達不滿，揶揄國足表現：「去年大年初一輸越南，今年元旦輸香港，明年初輸誰」、「我們連省隊也踢不過了」、「從今以後，國腳我只承認中國香港隊。另一隊，算了。」