愛快羅密歐正式告別　「Stake」接棒挑戰F1

愛快羅密歐車隊已成為歷史!踏入2024年蘇巴官方宣布新改變，將旗下F1車隊正式改名為「Stake F1 Team」，而使用了6年的愛快羅密歐冠軍已正式告別。

團隊計劃於2月5日在倫敦隆重推出新款的車隊新戰車C44，而作為Stake大使的Rap歌手Drake也參與了這天更換新名的社交平台活動，車隊代表Alessandro Alunni Bravi則表示這個新身份將是他們激發新一季目標的開始，「上個賽季標誌着Stake展開F1的新旅程，而它在車隊中新角色的下一步也令人興奮，Stake不僅成功地利用了F1吸引更多粉絲，更期待為F1帶來有利的影響。」

Alessandro透露會增多幾位大使，當中包括阿根廷足球傳奇阿古路及印加藉的說唱歌手Karan Aujla，「2024年將是新一頁，也是我們做得更多、更好，走得更遠的機會；我們期待着新賽季更加精彩。」中國車手周冠宇則將隨車隊換新裝，而Stake將成為車隊於2024及2025賽季的獨家冠名合作伙伴，享有獨家車隊命名權。

F12024年新賽季的揭幕戰將於2月29日至3月2日在巴林上演，而今季共設24站，煞科站則於12月6至8日在阿布扎比進行。