施力復出第1擊　ATP香港站首圈憾負

「中銀香港網球公開賽2024」周二（2日）繼續於維園舉行，其中1場首圈賽事由久休復出的克羅地亞名將施力，與5號種子斯特魯夫交手。惟施力最後以盤數1比2（6比3、6比7及6比7）落敗，首圈止步。

曾於2014年奪得美網冠軍的施力，對上1場公開賽事已數到2023年澳網，其後他受傷患困擾，到今站才告復出，其世界排名下滑至第674位。施力狀態相當不俗，首盤發出8球Ace，其中1球時速更達229公里，並於第6局成功破發，領先局數4比2，其後再乘勝追擊，以6比3先贏1盤。

施力第2盤延續勇態，第3局1記妙絕笠高球，剛好正中底線打破對方發球局，贏得全場球迷掌聲，其後「連破帶保」，局數領先3比1。惟施力以5比2領先，看似勝利在望之際，竟連續被斯特魯夫打破2個發球局，戰至5比5平手。其後斯特魯夫到「Tiebreak」再接再厲，贏細分7比4追平盤數。

從出局邊緣逃出生天的斯特魯夫，決勝盤再與施力糾纏至「Tiebreak」，最終斯特魯夫細分贏9比7，盤數2比1反勝施力晉級次圈。