南華刷今季最懸殊比數　元仔：叉足電令戰力提升

南華周二（2日）晚於灣仔修頓場館出戰甲一男籃聯賽，最終在5人得分上雙下，以112：46大勝建龍飛馬，同時以66分刷新今季最大分差。獲全場最高分18分的曾湛元，賽後坦言在假期叉足電下，球隊防守力更集中制勝。

建龍飛馬主教練香振強今場未有帶隊，改由另一教練石少基掌管帥印，另外建龍外援亞理今場亦休戰，由周健宏和謝爕雋坐鎮內線。至於上場險勝康仁福建1分的南華，今場則有曾湛元和葉耀邦重返正選行列。南華開段已佔得先機，梁兆華攻入5分，另助攻余理洋和朱亮得分，帶領南華打出9：0攻勢，短時間拉開至13：4，其後南華再有蘇柏軒裡外開弓入5分，首節大幅領先27：10。

建龍飛馬第2節陷入苦戰，全節只得9分進帳。南華換入林民淇、陳怡富、楊嘉駿等後備，外線發炮，蘇柏軒、葉耀邦、陳怡富均有三分球進帳，南華拋離至51：19。

易籃後，建龍飛馬形勢未有太大好轉，前5分鐘僅靠馮嘉豪和張馳岳命中三分球，相反南華憑葉耀邦、余理洋和曾湛元合力打出一輪12：0，進一步擴大領先優勢至72：32。第4節南華前5分鐘只留下朱亮和曾湛元兩名正選在場上，最後4分鐘收起全部主力，最終在全員皆有得分下，以以112：46取勝。

南華後衞曾湛元取得全場最高18分，球隊另有朱亮、余理洋各得15、11分，梁兆華和楊嘉駿亦各有10分進帳。建龍飛馬僅有馮嘉豪得分上雙，取得14分，張馳岳和黃偉琪5犯離場。

曾湛元望繼續改善問題

南華完成常規賽，以6勝3負暫列第4，曾湛元賽後表示：「今場球隊大家集中應對，做好防守，打出南華應有風格，反擊快攻。之前很多場比賽處於下風，全因防守未夠集中。我們放了3日聖誕假，感覺大家『叉足電』，休息足夠下表現提升，希望繼續改善問題，為之後的附加賽和季後賽做好準備。」