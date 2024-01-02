保不敗！滿貫20分挫康仁福建　下周二迎香港東方

滿貫新年延續強勢，周二（2日）憑蓋帝斯和蔡再懃合取49分，以91：71力挫康仁福建，將以全勝姿態於1月9日迎戰同樣全勝的香港東方。

康仁福建上場僅以1分不敵南華，今場面對滿貫甫開戰就打出7：1，滿貫暫停調整後，憑蓋帝斯單節9分，以25：17領先。

第2節康仁福建的李察士擔起追分之任，單人匹馬連取12分，為福建追至33：39。滿貫此節尾段由蔡再懃和歐陽維江投進三分球，為「綠軍」守住領先優勢，以48：37返回更衣室。康仁福建此節奮力追分，打出20：24。

換邊後，李察士再有精彩演出，一記快攻單手大力入樽為球隊振士氣。滿貫中鋒蓋帝斯不甘示弱，隨即連取7分回應，加上蕭瑋耀的三分球，滿貫拉開20分差距。其後康仁福建再次反擊，楊瑞鴻剷籃得分後，再有李察士投進三分球，之後他再空中接應懷斯傳球入樽，帶領球隊打出11：2攻勢掀起高潮，但滿貫仍以75：55繼續領先。第4節福建努力反撲，打出16：16，可惜為時以晚，最終以71：91告負。

今場兩隊外援對決，滿貫的蓋帝斯取28分、15籃板，康仁福建的李察士更轟全場最高31分，另加13籃板，滿貫另有蔡再懃取21分。

甲一男籃聯賽形勢

球隊 賽 勝 負 積分 (餘下對賽球隊)

滿貫 8 8 0 16 (香港東方)

香港東方 8 8 0 16 (滿貫)

南華 9 6 3 15 (已完成常規賽)

永倫 7 5 2 12 (崇德飛鷹、晉裕)

康仁福建 8 4 4 12 (漢友)

漢友 7 3 4 10 (康仁福建、晉裕)

晉裕 7 3 4 10 (漢友、永倫)

南青 9 1 8 10 (已完成常規賽)

建龍飛馬 9 1 8 10 (已完成常規賽)

崇德飛鷹 8 1 7 9 (永倫)

註:

贏波獲2分，落敗獲1分

常規賽前6名晉級，前2名直接入季後賽4強，第3至6名進行附加賽爭逐餘下兩個4強席位