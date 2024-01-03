曼聯新老闆現身奧脫福　轉會行動展開

曼聯2024年有新景象，聖誕節完成收購25%股份嘅拉特克利夫，周三(3日)首度喺奧脫福球場現身，據報佢將會同領隊坦哈格會面，並展開冬季轉會計劃。消息指曼聯已決定提前終止借用利古朗，亦正同多蒙特商討外借查頓辛祖，而前鋒增兵計劃亦曝光，古拉斯、迪姆華拿同祖普莫亭係目標人物。

拉特克利夫周三喺保安陪同下，首次去奧脫福「返工」逗留2個鐘頭，同球會嘅主要成員會面，日內亦會同領隊坦哈格見面。雖然坦哈格嘅轉會話事權已被褫奪，但據英國《每日郵報》報道，坦哈格將會要求保留合約內列明嘅「轉會反對權」，避免簽入佢唔想要嘅球員。

拉特克利夫喺曼聯嘅角色仍要等英超賽會下月「確認」，不過冬季轉會計劃已全速開動，清洗球員方面繼日前雲迪碧克外借法蘭克福，曼聯亦決定終止利古朗嘅借用合約，提前將佢送番去熱刺，德國傳媒更指曼聯同同多蒙特洽談借用查頓辛祖，目前就借用費、薪酬承擔等細節磋商。

至於球迷曼關心嘅買人，前鋒係重中之重，據英國《太陽報》報道，由於首到財政公平條例規限，曼聯目前並冇資金進行收購，如果可以賣走華拉尼、格連活特等球員套現，有機會收購史特加前鋒古拉斯，否則就只能借用前鋒應急，人選包括RB萊比錫嘅迪姆華拿同拜仁慕尼黑嘅祖普莫亭。