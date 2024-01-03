希斯基：阿聯頹勢　鳳凰搶分一定「德」

儘管威靈頓鳳凰上仗以1比3不敵FC悉尼，但在今仗作客面對近況不濟的阿德萊德之前，繼續與墨爾本勝利並列榜首位置。

我覺得上場面對FC悉尼時，威靈頓鳳凰有點不夠運。在比賽最後10分鐘，他們憑巴巴路西斯成功扳平比數，但末段連失兩球，最終招致敗局收場。令人感到欣慰的地方，就是巴巴路西斯再有入球進帳，近3仗他一共攻入4球，腳風頗順，而基於奧斯卡沙華達料繼續因傷缺陣，所以他將會再一次成為球隊最具入球威脅的球員。

另外，年輕進攻中場賓奧特的高速為對手後防構成問題，這正是威靈頓鳳凰反擊時最厲害之處，我預期今仗他們將會再次採取這個踢法。

雖然威靈頓鳳凰今季防守表現相當好，但我感到他們上仗面對FC悉尼時後防錯漏百出，未能好好應付對方從邊路作出的傳中球，以及從中路作出的直線傳送。這個情況應該會給予阿德萊德聯一些搶分希望，事關他們近5仗已經輸了4仗，誓要重返正軌才可。

阿德萊德聯於近4場賽事，當中有3場都未能取得入球，所以球隊正經歷一個艱難時期。伊蘭觀達近3仗都沒有正選上陣，我樂於見到他今仗可以重返正選行列，這位17歲小將或許在表現方面依然有點不穩，但他的速度將會為對方守衞製造麻煩，特別是如果克勞夫能夠將皮球送到他的腳下的話，他將有能力改寫戰局。

還要留意，阿德萊德聯今季4場勝仗中有3場都是於主場取得，所以他們於主隊球迷面前作賽表現相當強勁。然而，我認為威靈頓鳳凰今仗最終可作客險勝阿德萊德聯而回。