【西甲】艦隊馬略卡鬥攻開大騷

至於皇家馬德里新年第一擊，就會喺主場迎戰馬略卡。雙方近況都唔錯，皇馬近9戰8勝1和，中下游嘅馬略卡亦唔差，各項賽事累積3勝3和，不過今仗兩軍後防都有大將因傷停缺陣，預計為咗減少暴露呢個弱點，皇馬同馬略卡今場都會以攻代守，2.5球入球大必揀。（Now 632周四凌晨2時15分直播）

皇馬同基羅納同得45分並列榜首，現時爭冠1分都不能少，好彩嘅係，皇馬中前場早於上季開始換班，現時已經成功以青春班打拚，洛迪高高斯、費達歷高華維迪、巴謙戴亞斯等慢慢上位，上年夏天加盟嘅祖迪比寧咸更加係孭重飛，加上「銀河艦隊」以往鬥馬略卡贏多輸少，因此今場攞晒3分表面上困難不大。

不過，皇馬防線重心拿祖費南迪斯，上場聯賽鬥奧沙辛拿做「紅牌阿姑」，今場要停賽，加上本身有阿拉巴、丹尼爾卡華積、艾達米列達奧等受傷，呢場曹亞文尼好大機會要移後一格做替工，頂住中堅或左閘位置，防守力自然會差啲。

馬略卡近6戰保持不敗，已經由降班區域慢慢上到中游，球隊士氣及狀態不俗，上季佢哋主場曾經擊敗過皇馬，踢法唔會太龜縮，而且佢哋亦有馬斯卡尼受傷，加上翼衞查美哥斯達因累積黃牌夠數要停賽，防守力同樣出現危機，預料兩軍今場都會以「自己最強嗰瓣打人哋最弱嗰瓣」，以攻代守，加上皇馬近5場主場4次開3球或以上，2.5球入球大放心捧。

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