香港隊　拍跳塔吉克　安帥：謝家強有望上陣

正積極備戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球代表隊，周四（4日）將於阿聯酋阿布扎比緊接出戰第2場友賽，面對世界排名106位的塔吉克。主教練莊恩安達臣賽前透露陣容將稍作輪換，當中早前獲補選的謝家強有望披甲，同時安帥又大讚球員狀態正逐漸提升，希望今場可以踢出更好表現。（周四晚上8時開賽）

剛在國際A級友誼賽2比1擊敗國足的港隊，將會迎來4日第2戰，繼續以閉門形式在阿聯酋與塔吉克「拍跳」。受球員傷病影響，加上今場僅屬練習賽，主教練莊恩安達臣賽前透露陣容會有所輪換：「茹子楠整傷腳，要啲時間康復，胡晉銘仲有輕傷，可以練波但踢唔到比賽，艾里奧肌肉已經冇咩大礙，再下場應該冇問題。依場屬於試驗性質，都想畀其他球員落場證明自己，勞烈斯可以復出，謝家強預料都會有一定上陣時間。」至於上場後備上陣梅開二度的潘沛軒，安帥笑言他屬於一名好的射手，具備一定速度和入球嗅覺，惟拒絕回答此子今場會否正選披甲。

塔吉克排名雖比上場對手中國隊低，但安帥認為塔吉克整體球員身形、行軍速度皆較國足優勝，相信戰況與上場完全不同，希望球隊可以踢得更好：「經過幾星期集訓，球員體能狀況已經提升得好好，但嚟緊都要繼續進步，尤其進攻速度要加快，需要喺前場更多高位壓迫，盡量快啲搶番控球權，同埋要試多啲利用長傳組織攻勢。」

塔吉克今屆首次出戰「亞洲盃」決賽周，與港隊上場友賽對手中國隊同處A組，這支中亞國家近況不俗，近4場豪取3勝1和。塔吉克陣中大部分球員效力本地聯賽，其中有份出戰「亞冠盃」的國內勁旅伊斯迪洛是大戶，同時又不乏外流兵助陣，除了中場烏馬巴耶夫等征戰歐洲聯賽的主力外，亦有在伊朗、烏茲別克及印度等亞洲聯賽效力的球員，比賽經驗豐富。