為香港隊征戰逾十年　鞠盈智：難揾接班人

香港男子足球代表隊相隔超過半世紀，再闖「亞洲盃」決賽周，除了一班球迷之外，相信最期待的莫過於是一班球員，當中已代表港隊逾10年的中場鞠盈智，直言今次機會難得，將會全力以赴爭取勝利。同時年屆36歲的「阿智」，又慨嘆現今足球風格轉變很大，像自己這樣的「10號仔」很難找到接班人。（圖：林卓臻、文：李浚湣）

港隊在前年舉行的亞盃外，於D組取得兩勝一負，最終以6分成5支最佳次名球隊之一，54年後再進身決賽周。而中場鞠盈智絕對是最大功臣之一，他在3場比賽皆以正選姿態上陣，並貢獻兩記助攻，他直言感到十分開心及驕傲：「當時條件咁困難，個個中晒肺炎，但都出到線，同埋自己都有份落場，又交出幾球助攻，叫做為香港足球作出貢獻。」「阿智」續指以前無論世盃，抑或亞盃外，港隊通常都是分組賽止步，今次能夠殺入決賽周，完全是意想不到：「好似發咗夢，真係好大件事，要講實力，以前幾代香港球員好波好多，但佢哋都冇試過。」

港隊決賽周將與伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦3支西亞球隊同組，「阿智」表示對手不太重要，自己亦沒有太大壓力，會嘗試盡力爭勝：「香港排名最低，實力一定差過人，每場比賽初段要做好防守，唔好先失波，落後會更加被動。但之前亞運都贏過伊朗，希望今次至少都贏一場，對住巴勒斯坦有機會攞分。」港隊最近再有祖連奴、史提芬彭利拿入籍，「阿智」承認二人可以提升把握力，有助自己交出更多助攻；但當提到其好友黃洋落選時，他則感到遺憾：「始終黃洋踢咗咁多年港隊，我個人認為值得將個名額畀佢，係一個獎勵。雖然年紀大，但都揾唔到人可以取代，有佢喺香港隊，對後生仔一定有幫助。」

「阿智」屬於傳統「10號仔」，進攻能力絕對毋容置疑，但防守卻成為其最大致命傷，加上港隊近年改踢高位逼搶，令他更顯吃力：「港隊依家練波好辛苦，好似踢正式比賽咁。以前Kim Sir（金判坤）保守少少，我防守都係企番自己半場，但依家安達臣要求喺對面禁區已經要防守，跑動距離大好多。」「阿智」承認自己的確不夠全面，體力及跑動能力仍有待改善，但卻無奈地笑稱：「香港隊如果對弱隊，要進攻出場機會咪大，但要防守為主就多數後備。都會在意嘅，但有啲嘢真係改變唔到，就算我同『嘉緯』（林嘉緯）好盡力防守，但都唔會做個一個純防中嘅嘢。」

2006年來港的「阿智」轉眼間已經36歲，但他指「10號仔」在現今球壇沒有太大生存空間，相對個人能力，反而更注重身體質素，力量、速度、體能缺一不可，相信很難可以找到接班人：「希望未來香港足球可以出多啲我同『嘉緯』依類球員，用技術同腦踢波，但就算世界上都好難揾到。依家成隊波就好似機器咁，連中鋒都要高位壓逼，龍門唔止識撲波，放腳長波要準。」惟他點名大讚余在言、黃皓雋兩名年青球員，認為兩人有一定潛質，又表示效力傑志的袁振謙，暫時踢法與自己最為相似。

【鞠盈智檔案】

出生日期：1987年7月24日（36歲）

出生地方：中國大連

司職：中場

身高：1米75

曾效力球會：大連實德、公民、太陽飛馬、東方龍獅、傑志

現效力球會：冠忠南區

港隊生涯最難忘兩場比賽

自2010年起為港隊征戰多年，「阿智」笑指難忘的賽事有很多，但腦海中卻一直記住自己表現最差的兩場比賽，當中包括2011年的省港盃首回合：「第一次踢省港盃作客廣東，未夠40分鐘已經畀教練換走，當時有啲傷，但嗰陣後生好想表現自己，冇同教練講，加上緊張令到發揮得唔好。」至於另一場「阿智」印象最深刻的，則為2013年亞洲盃外圍賽主場對阿聯酋：「嗰場金判坤想參考西班牙踢無鋒陣，叫我扮法比加斯企最前，但進攻要番嚟幫波，結果完全做唔到，上半場未踢完就換走我。」