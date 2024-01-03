歇冬叉足電又爆過　基羅納出閘贏畀你「體」

經過約兩周嘅冬休，西甲復賽即演前列大戰，第2位嘅基羅納主場迎戰排第3嘅馬德里體育會。基羅納今季異軍突起，上半季演出極度穩定，傳控踢法又成熟又高效，攞到好成績絕非僥倖，下半季有力保持強勢，主場第一擊有望用強大火力征服馬體會，足智彩「讓球」開平手盤，主隊基羅納值捧。 （Now 632周四凌晨4時30分直播）

基羅納喺休戰前係西甲狀態最好球隊，近10場聯賽拎到8勝2和佳績，對上5次主場出擊有4勝1和，球員信心爆棚。佢哋係西甲入波最多球隊，近5場比賽轟入15球，火力足以摧毀西甲任何防線，歇冬叉足電後預期會有更好演出。

基羅納季前目標係護級，依家嘅成績已經超額完成，就算「升呢」要搶歐聯資格都形勢大好，球員喺冇壓力之下作戰，落場更加得心應「腳」，杜夫比克、沙維奧、米基爾古迪利斯等主力都成為豪門挖角目標，為個人前途亦會施展渾身解數。

馬德里體育會喺歇冬前狀態飄忽，近3場聯賽1勝1和1負，前線除咗艾華路莫拉達同基沙文之外，就幾乎冇球員識入波，令球隊始終未能挑戰更高排名。更大鑊嘅係，對上兩輪佢哋都有中堅被逐，土耳其守將蘇恩古今場停賽，令防線再受打擊。雖然馬體會目前位居「3哥」，但攞分都係靠地利，客場表現差一大截，已經連續5場作客比賽失波，單計聯賽更正值作客3連敗，今仗面對氣勢如虹嘅基羅納難免被睇低一線，平手盤揀主隊相當穩陣。

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