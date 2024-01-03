甲一「爭六大戰」　晉裕3分險勝漢友

甲一籃球聯賽周三（3日）頭場爆發「爭六大戰」，漢友與晉裕正面交鋒。最終晉裕憑林萬進取得全隊最高26分10籃板，以78：75擊敗有艾華士射入32分19籃板的漢友，取得重要1勝。

由於兩支球隊賽前戰績同樣是3勝4負，因此今場勝負對常規賽第6位誰屬相當重要。晉裕第1節入局較快，蘇志樂射入3分球，艾勤搏得「and 1」後再表演大力入樽，一度領先 11：4。漢友之後有史葛伊榮射入中距離，艾華士回敬1球入樽，加上黃銘德上籃得手，追至12：13，史葛伊榮本節末段上籃取得「and 1」，漢友反超20：19 平手完第1節。

晉裕第2節起進入狀態，林萬進於外線建功，歐文輝上籃「and 1」後再射入3分球，晉裕打出17：5的攻勢，反超36：25，並以43：36領先完成上半場。

晉裕換邊後繼續控制節奏，林萬進搶下進攻籃板後放入兩分，助球隊擴大領先至53：40。漢友打算傾力反撲，可惜手感一般，溫梓豐上籃被艾勤封阻，殷兆俊連取5分為球隊「止血」，其後漢友由溫梓豐及艾華士籃底建功，為球隊追至51：59進入最後1節。

殷兆俊第4節初再入5分，助漢友追至僅落後5分，但歐文輝再次搏得「and 1」，林萬進再射入3分球，晉裕拉開74：66。不過漢友未有放棄，艾華士面對艾勤防守放入追至72：76，艾華士到讀秒階段取得「and 1」，漢友僅以75：77落後，艾勤最後8秒兩罰中一，晉裕領先3分，但艾華士錯失追平3分球。晉裕以78：75勝出。

數據方面，晉裕今場有林萬進攻入26分10籃板，艾勤18分18籃板；至於漢友，就以艾華士轟入32分19籃板最為突出。

林萬進全場搶到10個籃板，當中5個為進攻籃板，成為晉裕取勝關鍵，他笑言自己只是盡力而為，盼為球隊做到最好：「我一上到場就只顧盡力衝、盡力跳和盡力跑，沒有任何特別技巧，很開心所有隊友及教練給予我很大支持，只要仍有心有力，我就會繼續上場搏殺。」

晉裕最後1場常規賽要對永倫，如果球隊排第6打入附加賽，有機會要再與「黃金戰士」交手，林萬進亦形容對方實力強大，呼籲隊友一同奮戰：「永倫除了有泰那在陣，隊中年輕球員都很出色，希望大家都會堅持到底，盡力爭勝。」