泰那30分　永倫大勝崇德飛鷹

甲一男籃聯賽，永倫周三（3日）假灣仔修頓場館憑泰那轟30分，以95：56大勝崇德飛鷹，錄得第6勝，最後一場常規賽將對晉裕。

本仗前兩連敗的永倫今場有韓天次缺陣，首節憑泰那和柏斯各得11分，以28：18領先。至於上場擊敗南青聯賽「開齋」的崇德飛鷹今場亦有主力奧斯汀缺陣，此節中段有張國銓、許烜行及余嘉寶先後得分，一度追至13：18，張國銓亦單節獲8分。

第2節永倫進一步拉開比分，周迎堅轉身跳射得手，柏斯再送上大力入樽，他單節取9分，帶領球隊一度拋離19分。崇德飛鷹內線主力防守，進攻由余普生命中三分球，另外控衞許烜行切入連得4分，半場追至34：49。

易籃後，崇德飛鷹長達4分鐘未有得分，永倫積極搶攻，陳可鈐取6分，助球隊打出10：0攻勢，拉開25分差。崇德飛鷹由許烜行急停跳投「止血」，但永倫再有泰那博得「and 1」，加上蘇恩樂入三分球。泰那此節豪取15分，助永倫打出30：9，拋離至79：43。

崇德飛鷹回防速度不及永倫，被對手多次快攻得手，拉開最多42分。永倫最終在全員皆有得分下，以95：56大勝。

數據方面，永倫的泰那轟入場最高30分，另加5次助攻，外援中鋒柏斯亦取27分13籃板。崇德飛鷹則有許烜行和張國銓各得12分。