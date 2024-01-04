莫拉達「戴帽」都冇用　馬體會遭基羅納絕殺

周四(4日)凌晨西甲前列大戰，過程極之激烈，馬德里體育會即使有前鋒艾華路莫拉達上演「帽子戲法」入3球，但都係抵擋唔住「神奇球隊」基羅納強攻，踢到補時，基羅納由艾雲馬田射入致勝1球，主場以4比3擊敗馬體會，繼續緊貼同分嘅榜首皇馬。

基羅納銳不可當，開賽2分鐘就憑中場華利尼射入靚波打開紀錄，雖然馬體會好快由艾華路莫拉達窄角度射入扳平，但防線弱不禁風，被基羅納19歲新星沙維奧及老將中堅戴利白蘭特攻破大門，落後1比3。

其後艾華路莫拉達又發威連入2球，為馬體會追至3比3，一度令人以為會握手言和，但戰至補時1分鐘，艾雲馬田喺4位馬體會球員夾擊之下，仍然可以殺入禁區射成4比3。雙方近9次交手，基羅納首次擊敗馬體會，呢支「神奇球隊」近11場聯賽取得9勝2和。

另1場西甲，皇家馬德里靠魯迪格頂入角球，主場以1比0小勝馬略卡，憑較佳對賽成績力壓同分嘅基羅納，成為聯賽「半程冠軍」，皇馬同基羅納已經拋離第3位馬體會、第4位巴塞隆拿10分，今季西甲冠軍成為兩隊之爭。