羅馬打入意盃8強　上演首都打吡

周四(4日)凌晨意大利盃16強，羅馬憑2位星級射手盧卡古、保羅戴巴拿各建一功，主場以2比1反勝克雷莫納，將於8強遇上同市宿敵拉素。羅馬對住乙組仔都陷入苦戰，加上會方計劃出售部份球員，節省薪酬開支，恐怕下半季難有作為，令教練摩連奴今夏離隊機會大增。

羅馬上屆意大利盃就係被克雷莫納淘汰，今次再遇仇人，表現非常落力，上半場已經創造5次入波黃金機會，但其中2次中柱彈出，反而因為防線1次犯錯，被克雷莫納入波先開紀錄。

換邊之後，摩連奴立即換入保羅戴巴拿加強攻勢，戰至77分鐘由盧卡古勁射入網扳平，踢到85分鐘，羅馬獲得12碼，保羅戴巴拿主射入網反勝2比1，呢位阿根廷前鋒起腳前，摩連奴緊張到唔見敢睇，可見佢當時壓力極大。

雖然羅馬打入意大利盃8強，但會方仍然計劃縮減支出，包括準備出售2位防線球員基斯史摩寧、史賓亞蘇拿，以節省薪酬開支，此舉可能引發摩連奴不滿，拒絕續約，盛傳紐卡素有意邀請呢位葡萄牙名帥執教。

另1場意大利盃16強，阿特蘭大憑基迪拿尼入2球及1次助攻，主場以3比1擊敗薩斯索羅，將於8強對AC米蘭。