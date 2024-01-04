迪基亞考慮掛靴　轉戰板式網球

迪基亞上年夏天約滿離開效力咗12年嘅曼聯之後，一直「失業」未有球會收留，根據《The Athletic》爆料，呢位33歲西班牙鋼門近期醉心鑽研墨西哥「板式網球」(Padel)，可能打算結束15年職業足球員生涯，轉行進軍呢項新興運動。

迪基亞「脫魔」大半年以來，曾經傳出多支球隊有意簽佢，包括皇馬、貝迪斯、韋斯咸、紐卡素等，甚至一度爆出曼聯想請佢回巢，代替表現欠佳嘅奧拿拿。不過，一直只聞樓梯響，未有下文，據悉冬季轉會市場重開後，仍然未有球會正式提出斟介呢位上季英超「金手套」得主，令人懷疑佢今季未必有班落。

英國《每日郵報》曾經報道，迪基亞只希望為有力爭重要錦標嘅球會效力及擔任正選，如果搵唔到合適球會，寧願考慮提早收山。《The Athletic》最新消息指迪基亞現時專注練習打「板式網球」，似乎開始為掛靴之後，搵新出路，同時可以保持體能狀態。

「板式網球」1969年始創於墨西哥，呢項冷門運動集合網球、壁球、乒乓球、羽毛球等技術特點於一身，由於對運動員嘅力量及技巧要求相對比較低，的確適合迪基亞呢種「半退休」人士玩。

事實上，球壇上亦不乏「板式網球」愛好者，曾經效力馬賽、紐卡素、巴黎聖日耳門等大球會嘅前法國國腳賓艾化2022年離開里爾之後，因為冇球會收留，於是轉戰「板式網球」，並已經取得排名，根據上年11月成績，賓艾化喺法國42,000位「板式網球」選手之中，排第1,342位，話唔定將來，呢2位前英超球星有機會喺「板式網球」場上交鋒。