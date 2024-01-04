外流港將　安永佳奪中甲年度最佳球員

中甲聯賽周四（4日）公布2023年年度獎項評選結果，其中上季效力廣西平果哈嘹的安永佳，獲賽會選為年度最佳球員，兼成功入選最佳陣容。這位港隊前鋒日前發表離隊感言，而在「亞洲盃」官方公布的參賽球員名單上，就顯示安永佳所屬球會為中超新軍四川九牛。

現時正隨港隊於阿聯酋備戰「亞洲盃」決賽周的安永佳，上季幫助廣西平果哈嘹取得聯賽第4名，他個人亦於聯賽斬獲15球，成為在中甲單季入球數最多的香港球員。雖然最終於射手榜屈居第2位，但仍獲賽會選為年度最佳球員，更有份入選最佳11人陣容。

剛剛於元旦日渡過27歲生日的安永佳，上周六（30日）透過微博公布離隊感言，感謝廣西平果哈嘹球會上下的支持，這位港隊前鋒來季去向也引起關注，據內地體育媒體《足球報》報導，他有望轉戰中國頂級聯賽。

而在同日「亞洲盃」賽會公布的24隊參賽球隊球員名單中，安永佳的所屬球會已變成新賽季將升上中超的四川九牛，這支上季中甲冠軍球隊，為財雄勢大的「城市足球集團」所擁有，旗下球隊遍佈全球，除了英超豪門曼城之外，亦包括基羅納、紐約城及墨爾本城。