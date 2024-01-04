水晶宮踢盃賽放軟手腳　愛華頓平手盤有甜頭

英足盃第3圈開打，兩支英超球隊對碰揭開序幕，由水晶宮主場迎戰愛華頓。兩軍目前都喺英超排榜下游，但愛華頓係因為被扣分先排尾4，實際表現唔算太曳；水晶宮一向唔重視盃賽，護級先係最大目標，而且佢哋近4次鬥愛華頓輸咗3次，今晚「拖肥糖」平手盤玩得過。（無綫myTV SUPER周五凌晨4時直播）

水晶宮上場聯賽以3比1擊敗賓福特，總算終止8場不勝，但球隊長期積弱係不爭事實，一場勝仗未必能挽回近期劣勢，聯賽護級係水晶宮首要任務。領隊「鶴臣爺爺」一向目標為本，教水晶宮咁多年，深知球隊位置，總之每年望住聯賽榜嗰40分返工，要知道降班就會搞到球會冇咗1億鎊（約9.88億港元）收入，所以佢哋一向唔重視英足盃，近4屆有3次第3圈就出局，其中兩年係鶴臣執教，能夠晉級第4圈嗰年就係韋拉帶隊，咁樣講大家就明，鶴臣如何「限米煮限飯」。

愛華頓雖然聯賽排17位同樣要力爭護級，但全因被扣分所致，「拖肥糖」近期有啲低潮，如果能夠喺盃賽晉級可望增強士氣，更有利聯賽搶分，最緊要佢哋近年都食住水晶宮，近4次對賽獲3勝1和佳績，趁住水晶宮盃賽放軟手腳，今場有望反客為主，平手盤值得捧場。

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