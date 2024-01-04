亞洲盃　各路大軍名單出爐　港隊對手逐個睇

「亞洲盃」決賽周開幕進入倒數階段，亞洲足協（AFC）周四（4日）公布24支參賽球隊註冊球員名單，包括港隊在C組的3支對手伊朗、阿聯酋及巴勒斯坦，當中亞洲2哥伊朗主力阿斯蒙及泰尼米等悉數入選。

於C組世界排名最高的伊朗，繼續有多位效力歐洲主流聯賽球星壓陣，包括波圖射手泰尼米、羅馬前鋒阿斯蒙、賓福特中場沙文高度斯及飛燕諾中場查漢巴克殊等。去年11月世界盃外圍賽，伊朗主場以4比0擊敗港隊，當時幾位主力都有份同披甲。

阿聯酋球員則清一色效力國內聯賽，包括入籍前鋒法比奧利馬和卡奧，其中第3度出戰「亞洲盃」決賽周的國家隊頭號射手馬克賀治，2015年曾帶領阿聯酋取得季軍，他個人亦捧走當年神射手獎。

巴勒斯坦則有多名外流兵在陣，包括比利時查內爾前鋒迪巴克等效力歐洲聯賽球員，而印尼峇里聯中場拉希德，去年8月曾來港出戰「亞冠盃」外圍賽，與黃威及艾華頓等部分港隊成員交過手。

至於日本及南韓兩支奪標大熱，均有在歐洲豪門效力的球員領軍，賽前盛傳有傷在身的白禮頓翼鋒三笘薰，最終出現在「藍武士」大軍名單中，「太極虎」則有熱刺當家球星孫興民及拜仁慕尼黑中堅金玟哉，可謂星級十足。