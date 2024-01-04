法國19歲費爾斯香港賽入8強　季前與拿度加操提升狀態

「中銀香港網球公開賽2024」周四（4日）續演男單16強賽事，年僅19歲的法國超新星費爾斯以直落兩盤7：5、7：5反勝瑞士的侯素拿，晉級8強，將會大戰頭號種子、世界排名第5的魯列夫。

年僅19歲的法國新星費爾斯世界排名位列第36，為20歲以下排名最高之球手。上月中這名法國天才球手更獲巨星拿度邀請，一起於位於科威特的拿度網球學校訓練一周。費爾斯32強以6：3、4：6、6：1擊敗克羅地亞球手高祖晉級，周四於16強迎來資格賽晉級的瑞士球手侯素拿，最終費爾斯花兩個小時，以7：5、7：5險勝。

費爾斯首盤落後2：5下，連贏5局反勝，賽後他大讚侯素拿給他很大挑戰：「他的發球幾乎要把我殺死，但很開心新一年能以勝利開始，季前我準備了很多，好期待新球季，還有出戰大滿貫。」費爾斯上月與「泥地王」拿度對練一周，他表示：「能與史上最佳冠軍訓練，這絕對是一次難能可貴的經驗，他的狀態似乎不錯，今天也贏了吧（拿度於布里斯班網賽晉級8強），我祝福他一直贏。」

今屆奧運將於法國巴黎舉行，費爾斯相當期待自己能參與其中：「能在家鄉出戰奧運，那會是很美好的事。不過我不知道自己最終能否獲得資格，如果未能以球手身分參賽，我亦肯定會看足球比賽，因為我是個足球迷，另外我應該也會看田徑的100米跑！」

同日，頭號種子、俄羅斯球手魯列夫正式登場，16強面對資格賽晉級球手、來自英國的保迪意外陷入苦戰，最終他以6：4、7：6（10：8）險勝，將與法國的費爾斯爭奪4強席位。