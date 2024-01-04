香港隊　艾華頓入波　友賽1比2不敵塔吉克

正於阿聯酋阿布扎比備戰「亞洲盃」決賽周的香港男子足球隊，周四（4日）與塔吉克進行閉門練習賽，結果港隊在先落後情況下，一度憑艾華頓的入球追和，但最終仍以1比2不敵對手塔吉克。

上場國際A級友賽擊敗中國隊的港隊，今場正選作出8個調動，門將位置改由葉鴻輝把關，李毅凱中堅拍擋改為周緣德，林衍廷復任正選，與陳俊樂及陳肇鈞組成3人中場，艾華頓及上場梅開二度的潘沛軒負責側擊，支援前鋒史提芬彭利拿。

面對世界排名高44位的塔吉克，港隊今場開局率先失守，25分鐘蘇洛夫的入球為塔吉克先拔頭籌。港隊好快作出回應，8分鐘後，艾華頓為球隊追成平手，雙方半場打成1比1。換邊後，港隊換入余在言及安永佳，塔吉克則繼續搶攻，51分鐘憑沙美耶夫建功，重奪領先優勢。及後港隊再派出米高、陳晉一、張憙延及鞠盈智，但雙方皆未能再增添入球。最終港隊以1比2不敵塔吉克。

賽後港隊主教練莊恩安達臣表示，並沒有對落敗感到太失望：「雖然戰果唔算正面，但比賽中好多時候我哋都踢得唔錯，主動攻擊對手，對手主教練都話港隊今日踢得好具侵略性，呢方面我哋要繼續保持，今日兩個失波可能失得太易，但我對球隊整體表現唔算太失望，我哋需要透過呢場波吸取教訓。」

安帥承認球隊換邊後表現有所下滑：「下半場我哋作出唔少換人，球員未去到最佳狀態，但踢友賽嘅目的，就係要令球員適應高強度比賽。」他又指港隊球員整體狀態不俗，惟個別後防球員仍有傷在身，今場無緣披甲：「希望佢哋快啲好番，下場友賽對沙特阿拉伯，我想派出最強陣容。」港隊在阿聯酋集訓期間兩場友賽取得1勝1負成績，周五（5日）將啟程前往卡塔爾多哈，備戰下周三（10日）與沙特阿拉伯的練習賽。