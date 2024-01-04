希斯基：麥克阿瑟刷「卡」攞分

今季澳職鬥得難分難解，形勢峰迴路轉。幾個星期之前，FC麥克阿瑟還排在榜首位置，但經歷了3連敗後，如今已跌到落第5位。

在這3場連敗走勢當中，最令人感到擔憂是每一場比賽，他們都失3球。我認為領隊史迪祖夫斯基將要於訓練場上下多一點功夫，令球隊的防守再次難以被擊破。

前線方面，謝明曾於法國頂級球會取得豐功偉業，而這位FC麥克阿瑟射手近況亦不俗，近6仗共攻入3球，至於達域拿負責於中場穿針引線，為一眾前鋒作出供應，以及引領一對閘位球員參與攻勢。有見及此，攻擊型右閘馬菲米拿於邊路位置相當危險，成為FC麥克阿瑟戰術部署的重要人物。

我舊東家紐卡素噴射機最近的表現有所提升，近4仗錄得2勝1和1負的成績。

布夏基亞上場聯賽梅開二度，協助球隊以2比0擊敗西部聯，表現令人感到欣慰。雖然他季初表現平平，但近3仗亦一共攻入3球，所以如今他的信心應該相信高，我預期他的速度於反擊時可以大派用場。

另外，首席射手史譚迪路普路斯今仗需要停賽，為紐卡素噴射機帶來嚴重影響，故我有興趣知道，年輕射手阿奇葛雲能否在今季首次正選上陣。雖然他只攻入1個聯賽入球，但我相信他擁有一定的潛質。

然而，我認為FC麥克阿瑟最終可憑着主場之利，擊敗紐卡素噴射機重返勝軌，終止球隊連敗走勢。